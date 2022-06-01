Bendrovių katalogas
Uplers Atlyginimai

Uplers atlyginimas svyruoja nuo $8,572 bendros metinės kompensacijos Projektų vadovas žemiausiame taške iki $108,272 Valdymo konsultantas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Uplers. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/16/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $32.4K
Verslo operacijų vadovas
$92K
Verslo plėtra
$26.2K

Žmogiškieji ištekliai
$12K
Valdymo konsultantas
$108K
Produkto dizaineris
$31.4K
Projektų vadovas
$8.6K
Pardavimai
$26.4K
DUK

Didžiausią atlyginimą Uplers gauna Valdymo konsultantas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $108,272. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Uplers yra $28,886.

