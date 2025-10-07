Bendrovių katalogas
Vidutinė Backend programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Canada paketo suma Upgrade įmonėje yra CA$178K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Upgrade bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Upgrade
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Iš viso per metus
CA$178K
Lygis
Senior
Bazinis
CA$178K
Stock (/yr)
CA$0
Priedas
CA$0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
7 Metai
25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Upgrade kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Backend programinės įrangos inžinierius pozicijai Upgrade in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$327,271. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Upgrade Backend programinės įrangos inžinierius pozicijai in Canada yra CA$177,673.

