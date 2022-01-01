Bendrovių katalogas
upGrad
upGrad Atlyginimai

upGrad atlyginimas svyruoja nuo $11,000 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $53,752 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų upGrad. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/16/2025

Produkto vadovas
Median $21.6K
Rinkodara
Median $27.3K
Programinės įrangos inžinierius
Median $53.8K

Pardavimai
Median $11K
Duomenų mokslininkas
Median $22.6K
Verslo plėtra
$11.8K
Produkto dizaineris
$14.3K
Programų vadovas
$45.5K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$49.8K
DUK

Didžiausią atlyginimą upGrad gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $53,752. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija upGrad yra $22,635.

Susijusios bendrovės

  • Upkey
  • BYJU'S
  • Unacademy
  • DataCamp
  • D2L
Kiti ištekliai