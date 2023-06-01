Bendrovių katalogas
Unlikely AI
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Svarbiausi įžvalgos
  • Pasidalinkite kažkuo unikaliu apie Unlikely AI, kas gali būti naudinga kitiems (pvz., pokalbio patarimai, komandų pasirinkimas, unikali kultūra ir pan.).
    • Apie

    Unlikely AI is a startup that develops AI products that can do things previously considered impossible for computers. They are backed by venture capital and take a contrarian approach to AI.

    unlikely.ai
    Svetainė
    2018
    Įkūrimo metai
    30
    Darbuotojų skaičius
    $1M-$10M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

    Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

    Prenumeruokite patvirtintus pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

    Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

    Rekomenduojami darbai

      Nerasta rekomenduojamų darbų Unlikely AI

    Susijusios bendrovės

    • SoFi
    • Lyft
    • LinkedIn
    • Databricks
    • Netflix
    • Žiūrėti visas bendroves ➜

    Kiti ištekliai