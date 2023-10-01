Bendrovių katalogas
University of Saskatchewan
University of Saskatchewan Atlyginimai

University of Saskatchewan atlyginimas svyruoja nuo $33,392 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $350,940 Gydytojas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų University of Saskatchewan. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/12/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $49.7K
Duomenų mokslininkas
$33.4K
Gydytojas
$351K

Projektų vadovas
$108K
DUK

Didžiausią atlyginimą University of Saskatchewan gauna Gydytojas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $350,940. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija University of Saskatchewan yra $79,025.

