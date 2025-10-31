Bendrovių katalogas
University of Melbourne
University of Melbourne Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Australia paketo suma University of Melbourne įmonėje yra A$102K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą University of Melbourne bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
University of Melbourne
AI Researcher
Melbourne, VI, Australia
Iš viso per metus
A$102K
Lygis
A
Bazinis
A$102K
Stock (/yr)
A$0
Priedas
A$0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai University of Melbourne?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai University of Melbourne in Australia siekia metinę bendrą kompensaciją A$148,452. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija University of Melbourne Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Australia yra A$102,197.

