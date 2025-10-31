Bendrovių katalogas
University of Kansas Medical Center
University of Kansas Medical Center Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija in United States University of Kansas Medical Center įmonėje svyruoja nuo $41.1K iki $58.4K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą University of Kansas Medical Center bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$46.5K - $53K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$41.1K$46.5K$53K$58.4K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai University of Kansas Medical Center in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $58,410. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija University of Kansas Medical Center Duomenų mokslininkas pozicijai in United States yra $41,085.

