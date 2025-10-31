Bendrovių katalogas
University of Chicago
University of Chicago Chemijos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Chemijos inžinierius bendra kompensacija in United States University of Chicago įmonėje svyruoja nuo $32.4K iki $46K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą University of Chicago bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$36.8K - $43.6K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$32.4K$36.8K$43.6K$46K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai University of Chicago?

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Tyrimų inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Chemijos inžinierius pozicijai University of Chicago in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $46,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija University of Chicago Chemijos inžinierius pozicijai in United States yra $32,400.

