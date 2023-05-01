Bendrovių katalogas
Univeris
Univeris Atlyginimai

Univeris atlyginimas svyruoja nuo $64,457 bendros metinės kompensacijos Kibernetinio saugumo analitikas žemiausiame taške iki $123,804 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Univeris. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/14/2025

$160K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $124K
Programinės įrangos inžinierius
Median $97.7K
Kibernetinio saugumo analitikas
$64.5K

Sprendimų architektas
$122K
DUK

Didžiausią atlyginimą Univeris gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas su metine bendra kompensacija $123,804. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Univeris yra $110,031.

