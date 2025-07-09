Bendrovių katalogas
UnitedLex
UnitedLex Atlyginimai

UnitedLex atlyginimas svyruoja nuo $11,919 bendros metinės kompensacijos Teisiniai reikalai žemiausiame taške iki $155,220 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų UnitedLex. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025

$160K

Teisiniai reikalai
$11.9K
Produkto vadovas
$124K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$155K

Sprendimų architektas
$28K
DUK

Didžiausią atlyginimą UnitedLex gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $155,220. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija UnitedLex yra $76,176.

Kiti ištekliai