Bendrovių katalogas
United Talent Agency
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

United Talent Agency Atlyginimai

United Talent Agency atlyginimas svyruoja nuo $50,170 bendros metinės kompensacijos Administracijos asistentas žemiausiame taške iki $233,825 Techninių programų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų United Talent Agency. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
Median $135K
Administracijos asistentas
$50.2K
Rinkodara
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produkto vadovas
$221K
Techninių programų vadovas
$234K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes United Talent Agency on Techninių programų vadovas at the Common Range Average level aastase kogutasuga $233,825. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte United Talent Agency keskmine aastane kogutasu on $135,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų United Talent Agency

Susijusios bendrovės

  • Dropbox
  • SoFi
  • Uber
  • Databricks
  • Coinbase
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai