Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in United States United States įmonėje svyruoja nuo $93.2K iki $136K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą United States bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!