United Rentals Atlyginimai

United Rentals atlyginimas svyruoja nuo $60,695 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $84,575 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų United Rentals. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025

$160K

Duomenų mokslininkas
$84.6K
Pardavimai
$62K
Programinės įrangos inžinierius
$60.7K

DUK

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots United Rentals, ir Duomenų mokslininkas at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $84,575. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots United Rentals, ir $62,036.

