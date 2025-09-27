Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in Thailand United Nations įmonėje svyruoja nuo THB 935K iki THB 1.28M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą United Nations bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
