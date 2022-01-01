Bendrovių katalogas
United Nations
United Nations Atlyginimai

United Nations atlyginimas svyruoja nuo $28,858 bendros metinės kompensacijos Projektų vadovas žemiausiame taške iki $167,151 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų United Nations. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/13/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $167K
Administracijos asistentas
$106K
Verslo operacijų vadovas
$33.7K

Verslo analitikas
$109K
Duomenų mokslo vadovas
$155K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$95.3K
Produkto dizaineris
$33.4K
Produkto vadovas
$90.9K
Programų vadovas
$75.3K
Projektų vadovas
$28.9K
DUK

