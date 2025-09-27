Bendrovių katalogas
United Nations Development Programme
United Nations Development Programme Techninių programų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Techninių programų vadovas bendra kompensacija in Pakistan United Nations Development Programme įmonėje svyruoja nuo PKR 5.09M iki PKR 7.27M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą United Nations Development Programme bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

PKR 5.84M - PKR 6.83M
Pakistan
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
PKR 5.09MPKR 5.84MPKR 6.83MPKR 7.27M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

PKR 44.94M

Didžiausias atlyginimų paketas Techninių programų vadovas pozicijai United Nations Development Programme in Pakistan siekia metinę bendrą kompensaciją PKR 7,265,022. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija United Nations Development Programme Techninių programų vadovas pozicijai in Pakistan yra PKR 5,091,725.

