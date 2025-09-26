Bendrovių katalogas
United Internet
United Internet Produkto dizaineris Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in Germany United Internet įmonėje svyruoja nuo €64.3K iki €88.1K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą United Internet bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€69.7K - €82.7K
Germany
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€64.3K€69.7K€82.7K€88.1K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

€143K

Kokie yra karjeros lygiai United Internet?

