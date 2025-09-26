Bendrovių katalogas
United Internet
United Internet Klientų aptarnavimas Atlyginimai

Vidutinė Klientų aptarnavimas bendra kompensacija in France United Internet įmonėje svyruoja nuo €27.6K iki €38.7K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą United Internet bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€29.9K - €34.8K
France
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€27.6K€29.9K€34.8K€38.7K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Didžiausias atlyginimų paketas Klientų aptarnavimas pozicijai United Internet in France siekia metinę bendrą kompensaciją €38,659. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija United Internet Klientų aptarnavimas pozicijai in France yra €27,614.

