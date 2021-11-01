Bendrovių katalogas
Unilog
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Unilog Atlyginimai

Unilog atlyginimas svyruoja nuo $18,165 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $51,740 Klientų aptarnavimas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Unilog. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Klientų aptarnavimas
$51.7K
Produkto vadovas
$26.7K
Programinės įrangos inžinierius
$18.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Unilog gauna Klientų aptarnavimas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $51,740. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Unilog yra $26,704.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Unilog

Susijusios bendrovės

  • Google
  • Coinbase
  • Roblox
  • Flipkart
  • PayPal
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai