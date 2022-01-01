Bendrovių katalogas
Unigroup
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Unigroup Atlyginimai

Unigroup atlyginimas svyruoja nuo $59,706 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $91,242 Žmogiškieji ištekliai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Unigroup. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
Median $85K
Duomenų analitikas
$59.7K
Duomenų mokslininkas
$80.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Žmogiškieji ištekliai
$91.2K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Unigroup gauna Žmogiškieji ištekliai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $91,242. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Unigroup yra $82,700.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Unigroup

Susijusios bendrovės

  • Blackhawk Network
  • Paragon Systems
  • ECI
  • Presto
  • K&L Gates
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai