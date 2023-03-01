Bendrovių katalogas
Unify Consulting
Unify Consulting Atlyginimai

Unify Consulting atlyginimas svyruoja nuo $145,725 bendros metinės kompensacijos Rinkodaros operacijos žemiausiame taške iki $221,100 Sprendimų architektas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Unify Consulting. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programinės įrangos inžinierius
Median $150K
Duomenų mokslininkas
Median $180K
Valdymo konsultantas
Median $170K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Verslo analitikas
$151K
Verslo plėtra
$153K
Rinkodaros operacijos
$146K
Produkto dizaineris
$172K
Sprendimų architektas
$221K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Unify Consulting gauna Sprendimų architektas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $221,100. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Unify Consulting yra $161,500.

