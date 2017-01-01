Bendrovių katalogas
Uni Klinger
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Svarbiausi įžvalgos
  • Pasidalinkite kažkuo unikaliu apie Uni Klinger, kas gali būti naudinga kitiems (pvz., pokalbio patarimai, komandų pasirinkimas, unikali kultūra ir pan.).
    • Apie

    Uni Klinger Limited, a joint venture of Neterwala Group and Klinger AG, has been a leading manufacturer of niche, reliable, and eco-friendly fluid control and sealing products since 1983.

    uniklinger.com
    Svetainė
    1983
    Įkūrimo metai
    330
    Darbuotojų skaičius
    $50M-$100M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

    Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

    Prenumeruokite patvirtintus pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

    Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

    Rekomenduojami darbai

      Nerasta rekomenduojamų darbų Uni Klinger

    Susijusios bendrovės

    • Tesla
    • Apple
    • Google
    • SoFi
    • Airbnb
    • Žiūrėti visas bendroves ➜

    Kiti ištekliai