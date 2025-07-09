Bendrovių katalogas
Uni Cards
Uni Cards Atlyginimai

Uni Cards atlyginimas svyruoja nuo $28,550 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $67,993 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Uni Cards. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $68K

Backend programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $61.5K
Duomenų mokslo vadovas
$49.1K

Produkto dizaineris
$28.6K
DUK

Didžiausią atlyginimą Uni Cards gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $67,993. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Uni Cards yra $55,268.

