UNFI Atlyginimai

UNFI atlyginimas svyruoja nuo $91,540 bendros metinės kompensacijos Finansų analitikas žemiausiame taške iki $181,300 Verslo analitikas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų UNFI. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025

$160K

Verslo analitikas
$181K
Finansų analitikas
$91.5K
Žmogiškieji ištekliai
$111K

Produkto dizaineris
$106K
Programinės įrangos inžinierius
$151K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą UNFI gauna Verslo analitikas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $181,300. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija UNFI yra $110,550.

