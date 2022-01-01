Bendrovių katalogas
Unacademy
Unacademy Atlyginimai

Unacademy atlyginimas svyruoja nuo $7,437 bendros metinės kompensacijos Verslo plėtra žemiausiame taške iki $108,771 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Unacademy. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/12/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $31.3K

Backend programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $28.8K
Buhalteris
$101K

Verslo analitikas
$29.9K
Verslo plėtra
$7.4K
Duomenų analitikas
$30.1K
Duomenų mokslininkas
$42.6K
Žmogiškieji ištekliai
$63.9K
Rinkodara
$48.4K
Produkto dizaineris
$21.6K
Programų vadovas
$26.2K
Pardavimai
Median $8.1K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $109K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Unacademy kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)

DUK

Didžiausią atlyginimą Unacademy gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas su metine bendra kompensacija $108,771. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Unacademy yra $30,102.

