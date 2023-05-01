Bendrovių katalogas
Ultima Genomics
Ultima Genomics Atlyginimai

Ultima Genomics atlyginimas svyruoja nuo $110,445 bendros metinės kompensacijos Mechanikos inžinierius žemiausiame taške iki $195,975 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Ultima Genomics. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025

$160K

Biomedicinos inžinierius
$189K
Techninės įrangos inžinierius
$152K
Mechanikos inžinierius
$110K

Programinės įrangos inžinierius
$196K
DUK

The highest paying role reported at Ultima Genomics is Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $195,975. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ultima Genomics is $170,643.

