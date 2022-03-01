Bendrovių katalogas
Ulta Beauty
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Ulta Beauty Atlyginimai

Ulta Beauty atlyginimas svyruoja nuo $120,146 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $172,000 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Ulta Beauty. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
Median $172K
Duomenų mokslininkas
$120K
Produkto dizaineris
$126K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Ulta Beauty gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $172,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ulta Beauty yra $125,625.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Ulta Beauty

Susijusios bendrovės

  • The Home Depot
  • Kohl's
  • Macy's
  • Best Buy
  • URBN
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai