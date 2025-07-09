Bendrovių katalogas
Ujjivan Small Finance Bank
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Ujjivan Small Finance Bank Atlyginimai

Ujjivan Small Finance Bank atlyginimas svyruoja nuo $5,284 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimo operacijos žemiausiame taške iki $49,563 Sprendimų architektas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Ujjivan Small Finance Bank. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Klientų aptarnavimo operacijos
$5.3K
Rinkodara
$17.1K
Sprendimų architektas
$49.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Ujjivan Small Finance Bank gauna Sprendimų architektas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $49,563. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ujjivan Small Finance Bank yra $17,134.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Ujjivan Small Finance Bank

Susijusios bendrovės

  • Intuit
  • Microsoft
  • Square
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai