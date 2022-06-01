Bendrovių katalogas
UHS
UHS Atlyginimai

UHS atlyginimas svyruoja nuo $45,989 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $189,050 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške.

$160K

Klientų aptarnavimas
$46K
Duomenų analitikas
$60.3K
Programinės įrangos inžinierius
$189K

DUK

The highest paying role reported at UHS is Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $189,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at UHS is $60,300.

