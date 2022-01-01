Bendrovių katalogas
Udaan
Udaan Atlyginimai

Udaan atlyginimas svyruoja nuo $3,482 bendros metinės kompensacijos Buhalteris žemiausiame taške iki $118,850 Verslo plėtra aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Udaan. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/12/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
Median $60K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $75.3K

Produkto vadovas
Median $85.4K
Buhalteris
$3.5K
Verslo analitikas
$27.9K
Verslo plėtra
$119K
Duomenų analitikas
$17.4K
Mados dizaineris
$10.7K
Finansų analitikas
$38.8K
Žmogiškieji ištekliai
$33.6K
Teisiniai reikalai
$34.7K
Rinkodara
$59.6K
Produkto dizaineris
$36.4K
Programų vadovas
$58.9K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Udaan kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Udaan gauna Verslo plėtra at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $118,850. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Udaan yra $38,861.

