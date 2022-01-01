Bendrovių katalogas
UBS
UBS Atlyginimai

UBS atlyginimas svyruoja nuo $22,039 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslo vadovas žemiausiame taške iki $230,974 Programų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų UBS. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/4/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Svetainės patikimumo inžinierius

Kiekybinės analizės kūrėjas

Duomenų mokslininkas
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Kiekybinės analizės tyrinėtojas

Investicijų banko specialistas
Analyst $136K
Associate Director $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Finansų analitikas
Median $110K
Verslo analitikas
Median $110K
Produkto vadovas
Median $138K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $175K
Verslo operacijų vadovas
Median $64.2K
Valdymo konsultantas
Median $82.5K
Projektų vadovas
Median $150K
Sprendimų architektas
Median $206K

Duomenų architektas

Cloud Security Architect

Informacinių technologijų (IT) specialistas
Median $106K
Techninių programų vadovas
Median $173K
Kibernetinio saugumo analitikas
Median $108K
Buhalteris
$44.6K
Administracijos asistentas
$80.4K
Verslo operacijos
$109K
Verslo plėtra
$76.3K
Štabo vadovas
$159K
Duomenų analitikas
$162K
Duomenų mokslo vadovas
$22K
Žmogiškieji ištekliai
$164K
Teisiniai reikalai
$159K
Produkto dizaineris
$143K
Produkto dizaino vadovas
$28.3K
Programų vadovas
$231K
Personalo specialistas
$148K
Pardavimai
$159K
Bendras atlygis
$157K
UX tyrinėtojas
$137K
DUK

Didžiausią atlyginimą UBS gauna Programų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $230,974. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija UBS yra $137,369.

