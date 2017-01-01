Bendrovių katalogas
Ubiquity Management
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Svarbiausi įžvalgos
  • Pasidalinkite kažkuo unikaliu apie Ubiquity Management, kas gali būti naudinga kitiems (pvz., pokalbio patarimai, komandų pasirinkimas, unikali kultūra ir pan.).
    • Apie

    Ubiquity Management invests in critical communications infrastructure for Smart Cities, focusing on resource efficiency, climate resilience, and digital equity to drive sustainable urban development.

    https://ubiquitygp.com
    Svetainė
    2019
    Įkūrimo metai
    30
    Darbuotojų skaičius
    $1M-$10M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

    Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

    Prenumeruokite patvirtintus pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

    Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

    Rekomenduojami darbai

      Nerasta rekomenduojamų darbų Ubiquity Management

    Susijusios bendrovės

    • Stripe
    • Amazon
    • Lyft
    • Uber
    • Facebook
    • Žiūrėti visas bendroves ➜

    Kiti ištekliai