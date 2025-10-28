Bendrovių katalogas
trivago
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Produkto vadovas

  • Visi Produkto vadovas atlyginimai

trivago Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in Germany paketo suma trivago įmonėje yra €57.8K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą trivago bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
trivago
Product Manager
Dusseldorf, NW, Germany
Iš viso per metus
€57.8K
Lygis
Product Manager
Bazinis
€57.8K
Stock (/yr)
€0
Priedas
€0
Metai įmonėje
0 Metai
Patirties metai
3 Metai
Kokie yra karjeros lygiai trivago?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Produkto vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai trivago in Germany siekia metinę bendrą kompensaciją €83,902. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija trivago Produkto vadovas pozicijai in Germany yra €57,767.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų trivago

Susijusios bendrovės

  • SIXT
  • Trainline
  • Vacasa
  • Marriott
  • Hertz
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai