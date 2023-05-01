Tripleseat Atlyginimai

Bendrovių katalogas
Tripleseat atlyginimas svyruoja nuo $45,225 bendros metinės kompensacijos Verslo plėtra žemiausiame taške iki $220,890 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Tripleseat. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/13/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $126K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Verslo plėtra
$45.2K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$221K

DUK

Didžiausią atlyginimą Tripleseat gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $220,890. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tripleseat yra $126,000.

