Trip.com Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in China Trip.com įmonėje svyruoja nuo CN¥725K iki CN¥1.01M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Trip.com bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CN¥777K - CN¥915K
China
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CN¥725KCN¥777KCN¥915KCN¥1.01M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Kokie yra karjeros lygiai Trip.com?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Trip.com in China siekia metinę bendrą kompensaciją CN¥1,009,756. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Trip.com Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in China yra CN¥724,953.

