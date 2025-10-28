Bendrovių katalogas
Trip.com
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Produkto vadovas

  • Visi Produkto vadovas atlyginimai

Trip.com Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in China paketo suma Trip.com įmonėje yra CN¥758K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Trip.com bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
Iš viso per metus
CN¥758K
Lygis
L5
Bazinis
CN¥485K
Stock (/yr)
CN¥152K
Priedas
CN¥121K
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Trip.com?
Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Produkto vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Trip.com in China siekia metinę bendrą kompensaciją CN¥1,175,529. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Trip.com Produkto vadovas pozicijai in China yra CN¥541,157.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Trip.com

Susijusios bendrovės

  • Apple
  • Coinbase
  • LinkedIn
  • Flipkart
  • DoorDash
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai