Vidutinė UX tyrinėtojas bendra kompensacija in Australia TripAdvisor įmonėje svyruoja nuo A$181K iki A$247K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą TripAdvisor bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

A$196K - A$232K
Australia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
A$181KA$196KA$232KA$247K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

TripAdvisor kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas UX tyrinėtojas pozicijai TripAdvisor in Australia siekia metinę bendrą kompensaciją A$247,457. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija TripAdvisor UX tyrinėtojas pozicijai in Australia yra A$180,751.

