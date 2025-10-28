Bendrovių katalogas
TripAdvisor
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Duomenų analitikas

  • Visi Duomenų analitikas atlyginimai

TripAdvisor Duomenų analitikas Atlyginimai

Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą TripAdvisor bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

£80K - £94.3K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
£74.7K£80K£94.3K£104K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 1 daugiau Duomenų analitikas pateikimų įmonėje TripAdvisor kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+£43.4K
Robinhood logo
+£66.7K
Stripe logo
+£15K
Datadog logo
+£26.2K
Verily logo
+£16.5K
Don't get lowballed

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

TripAdvisor kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Duomenų analitikas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai TripAdvisor in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £104,054. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija TripAdvisor Duomenų analitikas pozicijai in United Kingdom yra £74,705.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų TripAdvisor

Susijusios bendrovės

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai