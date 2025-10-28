Bendrovių katalogas
TripAdvisor
TripAdvisor Verslo operacijos Atlyginimai

Verslo operacijos kompensacija in United States TripAdvisor įmonėje sudaro €54.6K per year SE2 lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą TripAdvisor bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€44.7K - €54.1K
Spain
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€41.2K€44.7K€54.1K€57.6K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

TripAdvisor kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo operacijos pozicijai TripAdvisor in United States siekia metinę bendrą kompensaciją €57,614. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija TripAdvisor Verslo operacijos pozicijai in United States yra €41,224.

Kiti ištekliai