TripActions Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Netherlands paketo suma TripActions įmonėje yra €105K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą TripActions bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
TripActions
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Iš viso per metus
€105K
Lygis
L3
Bazinis
€105K
Stock (/yr)
€0
Priedas
€0
Metai įmonėje
4 Metai
Patirties metai
9 Metai
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Stažuočių atlyginimai

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai TripActions in Netherlands siekia metinę bendrą kompensaciją €173,525. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija TripActions Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Netherlands yra €95,994.

