TripActions Atlyginimai

TripActions atlyginimas svyruoja nuo $74,990 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $227,000 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų TripActions. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/13/2025

$160K

Duomenų analitikas
$84.9K
Duomenų mokslininkas
Median $75K
Finansų analitikas
$116K

Produkto dizaineris
$108K
Produkto vadovas
Median $227K
Projektų vadovas
$129K
Pardavimai
$84.6K
Programinės įrangos inžinierius
Median $220K
DUK

Hæstlaunaða hlutverkið hjá TripActions er Produkto vadovas með árlegar heildarbætur upp á $227,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá TripActions er $111,712.

