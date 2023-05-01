Bendrovių katalogas
Treasury Prime
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Treasury Prime Atlyginimai

Treasury Prime atlyginimas svyruoja nuo $149,243 bendros metinės kompensacijos Produkto vadovas žemiausiame taške iki $223,151 Klientų sėkmė aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Treasury Prime. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
Median $170K

Backend programinės įrangos inžinierius

Klientų sėkmė
$223K
Produkto vadovas
$149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Treasury Prime gauna Klientų sėkmė at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $223,151. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Treasury Prime yra $170,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Treasury Prime

Susijusios bendrovės

  • PayPal
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Netflix
  • Flipkart
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai