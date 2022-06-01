Bendrovių katalogas
TravelPerk
TravelPerk Atlyginimai

TravelPerk atlyginimas svyruoja nuo $51,178 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $152,176 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų TravelPerk. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/26/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $82.4K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $152K
Klientų aptarnavimo operacijos
$113K

Žmogiškieji ištekliai
$86.6K
Pardavimai
$51.2K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$97.2K
Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

TravelPerk kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą TravelPerk gauna Produkto vadovas su metine bendra kompensacija $152,176. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija TravelPerk yra $91,918.

