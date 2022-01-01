Bendrovių katalogas
TransUnion
TransUnion Atlyginimai

TransUnion atlyginimas svyruoja nuo $10,548 bendros metinės kompensacijos Finansų analitikas žemiausiame taške iki $300,000 Pardavimai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų TransUnion. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/26/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Duomenų mokslininkas
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Programinės įrangos inžinierius
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Backend programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
L2 $113K
L4 $179K

Duomenų mokslo vadovas
Median $184K
Verslo analitikas
Median $99.5K
Pardavimai
Median $300K
Verslo operacijų vadovas
$123K
Verslo plėtra
$140K
Duomenų analitikas
$116K
Finansų analitikas
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Teisiniai reikalai
$114K
Valdymo konsultantas
$101K
Rinkodara
$231K
Rinkodaros operacijos
$88.7K
Produkto dizaineris
$97.5K
Programų vadovas
$140K
Projektų vadovas
Median $149K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$110K
Techninių programų vadovas
$184K
Rizikos kapitalo investuotojas
$169K
Didžiausią atlyginimą TransUnion gauna Pardavimai su metine bendra kompensacija $300,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija TransUnion yra $122,610.

