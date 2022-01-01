Bendrovių katalogas
Trainline
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Trainline Atlyginimai

Trainline atlyginimas svyruoja nuo $35,148 bendros metinės kompensacijos Rinkodara žemiausiame taške iki $142,353 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Trainline. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
Median $107K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $142K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $122K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Produkto dizaineris
Median $74.5K
Verslo analitikas
Median $84.9K
Duomenų analitikas
$83.1K
Duomenų mokslininkas
$76.5K
Information Technologist (IT)
$84K
Rinkodara
$35.1K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Trainline gauna Produkto vadovas su metine bendra kompensacija $142,353. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Trainline yra $84,017.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Trainline

Susijusios bendrovės

  • SIXT
  • trivago
  • Vacasa
  • Marriott
  • Hertz
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai