Traeger Grills
Traeger Grills Atlyginimai

Traeger Grills atlyginimas svyruoja nuo $72,360 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $143,715 Rinkodara aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Traeger Grills. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/26/2025

Buhalteris
$118K
Duomenų analitikas
$72.4K
Rinkodara
$144K

DUK

Didžiausią atlyginimą Traeger Grills gauna Rinkodara at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $143,715. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Traeger Grills yra $117,600.

