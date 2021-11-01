Directory delle Aziende
Toshiba
Toshiba Stipendi

L'intervallo di stipendi di Toshiba va da $30,845 in compensazione totale all'anno per un Techninis programų vadovas all'estremità inferiore a $208,035 per un Pardavimai all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Toshiba. Ultimo aggiornamento: 8/20/2025

$160K

Duomenų mokslininkas
Median $119K
Verslo plėtra
$152K
Aparatinės įrangos inžinierius
$43.5K

Mechanikos inžinierius
$115K
Programų vadovas
$136K
Projektų vadovas
$118K
Pardavimai
$208K
Programų inžinierius
$38K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$189K
Techninis programų vadovas
$30.8K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Toshiba è Pardavimai at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $208,035. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Toshiba è di $118,139.

Altre risorse