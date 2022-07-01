Directory delle Aziende
Torc Robotics
Torc Robotics Stipendi

L'intervallo di stipendi di Torc Robotics va da $18,814 in compensazione totale all'anno per un Aparatinės įrangos inžinierius all'estremità inferiore a $248,352 per un MEP inžinierius all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Torc Robotics. Ultimo aggiornamento: 8/25/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $152K

Mašininio mokymosi inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Verslo analitikas
$185K
Klientų aptarnavimas
$51.6K

Duomenų analitikas
$174K
Aparatinės įrangos inžinierius
$18.8K
Mechanikos inžinierius
$186K
MEP inžinierius
$248K
Produkto vadovas
$237K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$137K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Torc Robotics, le Concessioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Torc Robotics è MEP inžinierius at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $248,352. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Torc Robotics è di $174,049.

