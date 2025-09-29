Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Canada Tithe.ly įmonėje svyruoja nuo CA$84.7K iki CA$121K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tithe.ly bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!