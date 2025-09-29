Bendrovių katalogas
tinyBuild Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Serbia tinyBuild įmonėje svyruoja nuo $54.1K iki $77.2K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą tinyBuild bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$62K - $72.6K
Serbia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$54.1K$62K$72.6K$77.2K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

The highest paying salary package reported for a Programinės įrangos inžinierius at tinyBuild in Serbia sits at a yearly total compensation of $77,220. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at tinyBuild for the Programinės įrangos inžinierius role in Serbia is $54,120.

